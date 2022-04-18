Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meteorolojiden toz uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden 'toz' uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden toz uyarısı
TOz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde beklenen toz taşınımı hakkında uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, “Halen ülkemizin batı ve iç kesimlerinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgemizde bugün etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmekte olup 20 Nisan 2022 tarihi sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor

Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Fırtına geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Fırtına geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor
Borsada tarihi rekor

Borsada tarihi rekor

Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Boyu bir buçuk metreyi buluyor

Boyu bir buçuk metreyi buluyor

​Çanakkale Boğazı'ndan sonra Marmara'da da görüldü.
Iraktaki operasyon rahatsız etti: Fransada PKK sempatizanları gösteri düzenledi

​Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe-Kilit darbesi.

Pençe-Kilit Operasyonu başladı: Komandolar Kuzey Irak'ta.

Esir takası beklenirken Rusya'dan şaşırtan açıklama geldi.

​84 göçmen yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldı.

Ukrayna birlikleri Azovstal fabrikasına sıkıştı.

​FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.