Mersin’de dehşet: 12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldüren site görevlisi yakalandı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in çocuğu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.