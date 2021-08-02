Mersin'de denize paslı suyunu boşaltan gemiye 1.3 milyon TL ceza

Mersin'de bir gemiden çıkan kirli suyun denizle karıştığı anlar, çevre koruma ekipleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Ekipler, boşaltım sırasında sesli ve sözlü uyarıları ile boşaltımı durdurmaya çalıştı. Görüntülerde ekiplerin, gemideki şahıslara korna çalarak, “Ne yapıyorsun? Mahvettin denizi.” diye bağırdığı anlar yer aldı.

"En ağır şekilde cezalandıracağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Seçer, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: “Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!"

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Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum.



Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız! pic.twitter.com/lBEkpWEdEE — Vahap Seçer (@SecerVahap) August 1, 2021

29 gemiye 59 milyon lira ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, denizi kirleten 2 bin 827 grostonluk geminin etrafından denetim tekneleri ile inceleme yapıldı. Geminin denize kirli balast bıraktığı tespit edilmesinin üzerine 1 milyon 355 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, kentte 2019'dan bu yana denizde yapılan denetimlerde, 29 gemiye 59 milyon 436 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

HAYAT Denizi kirleten gemiye bir buçuk milyon lira ceza kesildi