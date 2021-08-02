Gündem Mersinde denize paslı suyunu boşaltan gemiye 13 milyon TL ceza
MERSİN

Mersin'de denize paslı suyunu boşaltan gemiye 1.3 milyon TL ceza

Mersin’de günlerdir etkili olan yangın felaketi, birçok bölgede ormanların yok olmasına sebep olurken, Mersin Uluslarası Limanı'nda (MIP) bir geminin denize paslı su boşalttığı iddiaları büyük tepki topladı. Harekete geçen ekipler, gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza kesti.

Haber Merkezi AA
Mersinde denize paslı suyunu boşaltan gemiye 1.3 milyon TL ceza
Mersin'de denize paslı suyunu boşaltan gemiye 1.3 milyon TL ceza

Mersin'de bir gemiden çıkan kirli suyun denizle karıştığı anlar, çevre koruma ekipleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Ekipler, boşaltım sırasında sesli ve sözlü uyarıları ile boşaltımı durdurmaya çalıştı. Görüntülerde ekiplerin, gemideki şahıslara korna çalarak, “Ne yapıyorsun? Mahvettin denizi.” diye bağırdığı anlar yer aldı.

"En ağır şekilde cezalandıracağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Seçer, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: “Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!"

29 gemiye 59 milyon lira ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, denizi kirleten 2 bin 827 grostonluk geminin etrafından denetim tekneleri ile inceleme yapıldı. Geminin denize kirli balast bıraktığı tespit edilmesinin üzerine 1 milyon 355 bin lira ceza kesildi.

  • Öte yandan, kentte 2019'dan bu yana denizde yapılan denetimlerde, 29 gemiye 59 milyon 436 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

Denizi kirleten gemiye bir buçuk milyon lira ceza kesildi
HAYAT
Denizi kirleten gemiye bir buçuk milyon lira ceza kesildi

Denizi kirleten gemilere rekor ceza
HAYAT
Denizi kirleten gemilere rekor ceza
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.