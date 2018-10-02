Gündem Mersindeki gizemli kazı Hala ortaya çıkmadılar
MERSİN

Tarsus'taki gizemli kazıdan ne çıktı? Tarsus'ta kazılan evin sahibi kim?

Mersin'deki gizemli kazı: Hala ortaya çıkmadılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘kırmızı ev’ ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evde yapılan gizli kazı çalışmasının bitmesine rağmen yankıları bitmedi. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 5 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Haber Merkezi IHA
Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evin sahipleri halen ortaya çıkmadı.
Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evin sahipleri halen ortaya çıkmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘kırmızı ev’ ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evde yapılan gizli kazı çalışmasının bitmesine rağmen yankıları bitmedi.

Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu.

Mahalle sakinleri kazı bittikten sonra çatlakların devam ettiğini, mağdur olduklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söylüyor. Kazı çalışmasının 5 aydır bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini belirten Rıfat Çınar, yardım beklediklerini söyledi.

"Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz"

Kazının bitmesinden 5 ay sonra buraya geldiğimizde, kazı alanına yakın olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin günden güne arttığını gördük" diyen Çınar, şöyle devam etti:

  • "Bütün başvurularında olumlu bir cevap alamadıklarından şikayetçi olan vatandaşlarımız, devlet büyüklerinden, yetkililerden acil bir şekilde yardım beklemekteler.
  • Son tadilat yapılan binanın durumunu görüyorsunuz ve çökmeden dolayı çatlamalar oluşmuş tekrar ve günden güne maalesef çatlamalar büyüyor. Vatandaşlarımızın üzgün olduğunu gördük. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyorlar."

Gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi
GÜNDEM
Gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi

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