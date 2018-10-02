Tarsus'taki gizemli kazıdan ne çıktı? Tarsus'ta kazılan evin sahibi kim? Mersin'deki gizemli kazı: Hala ortaya çıkmadılar Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘kırmızı ev’ ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evde yapılan gizli kazı çalışmasının bitmesine rağmen yankıları bitmedi. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 5 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Haber Merkezi 02 Ekim 2018, 11:24 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, 11:28 IHA