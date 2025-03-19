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Mertcan Güvercin cinayetinde 6 şüpheli adliyede

Mertcan Güvercin cinayetinde 6 şüpheli adliyede

11:4519/03/2025, Çarşamba
DHA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mertcan Güvercin'in (23) öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samandağ'ın Avcılar Mahallesi'nde 14 Mart'ta evden çıkan Mertcan Güvercin'den haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, 17 Mart'ta Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi morga kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.


Av tüfeği ile vurulmuş

Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.



#Tutuklama
#Tüfek
#Asayiş

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