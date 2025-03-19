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Midelerinden uyuşturucu çıkan İranlı 3 şüpheli tutuklandı

Midelerinden uyuşturucu çıkan İranlı 3 şüpheli tutuklandı

10:3819/03/2025, Çarşamba
DHA
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Kayseri'de polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde toplam 212,8 gram uyuşturucu çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A.'nın (27) yurt dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli muayene olmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgen ve ultrason sonrası kontrollerde 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yaklaşık 17 kapsül halinde 212,8 gram uyuşturucu yuttuğu tespit edildi. Kapsüller, sağlık ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#İran
#Uyuşturucu
#Tutuklama

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