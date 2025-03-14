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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

15:4614/03/2025, Cuma
DHA
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 517 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde bazı şüphelilerin 'bonzai' olarak bilinen sentetik kannabinoid sattığını belirledi. Jandarma Narkotik ekipleri kağıda emdirilen uyuşturucu maddeyi satan kişileri tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından jandarma narkotik ekipleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Mart'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda kağıtlara emdirilmiş 517 bin 800 kullanımlık bonzai olarak bilenen sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 4 bin 400 lira uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 7 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ele geçirilen miktar olarak son yılların en büyük operasyonu olduğu bildirildi.



#Denizli
#Uyuşturucu
#Operasyon
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