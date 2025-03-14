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JASAT'tan uyuşturucu operasyonu: Firari şahıs yakalandı

JASAT'tan uyuşturucu operasyonu: Firari şahıs yakalandı

10:0914/03/2025, Cuma
IHA
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Diyarbakır'da JASAT ekipleri 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır - Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B.'nin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.


#Diyarbakır
#Bağlar
#Jasat
#Uyuşturucu
#Jandarma

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