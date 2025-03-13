Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü İzmir'de yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, İzmir'de yakalandı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu D.S'nin ilçede olduğunu tespit eden polis ekipleri, firariyi saklandığı evde yakaladı.