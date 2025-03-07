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Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Firari suçlu Fethiye'de yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Firari suçlu Fethiye'de yakalandı

11:557/03/2025, Cuma
AA
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı

Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K'nin (36) Fethiye'de olduğunu belirledi.


Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



#Interpol
#Fethiye
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#kırmızı bülten
#Muğla

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