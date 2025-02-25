Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Denizli'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Denizli'de yakalandı

12:2625/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Denizli'de yakalanıp gözaltına alındı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Denizli'de gözaltına alındı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan M.I.A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.​​​​​​​



#Kırmızı bülten
#Interpol
#Denizli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teravih namazı 2'şer rekat mı, 4'er rekat mı kılınır? Teravih namazının kılınışı