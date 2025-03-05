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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: JASAT operasyonuyla Isparta'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: JASAT operasyonuyla Isparta'da yakalandı

11:205/03/2025, Çarşamba
IHA
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İran makamlarınca organize dolandırıcılık suçundan iadesi talep edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu şahıs, Isparta'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "organize dolandırıcılık" suçundan İran makamlarınca iadesi talep edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu S.M.M., Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

#Isparta
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#JASAT

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