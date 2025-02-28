Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Biri Polonya diğeri Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiler

Ülkemiz adli makamlarınca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede KIRMIZI BÜLTEN ile “Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı.