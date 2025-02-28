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Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Biri Polonya diğeri Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Biri Polonya diğeri Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiler

08:2928/02/2025, الجمعة
G: 28/02/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Sinan Memi, Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı da Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi.
Sinan Memi, Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı da Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, Polonya'dan, Kırmızı Bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı da Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

Ülkemiz adli makamlarınca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede KIRMIZI BÜLTEN ile “Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı.

Sinan Memi Polonya’dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan’dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlarımıza teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.



#Sinan Memi
#Polonya
#Atakan Avcı
#Bulgaristan
#Türkiye

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