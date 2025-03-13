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Kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı

Kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı

10:1913/03/2025, Perşembe
DHA
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Diyarbakır'da takip ettiği kadınları gizlice çekip, sosyal medyada paylaşan Ş.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokakta takip ettiği kadınların fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüleri paylaşan şüphelinin Ş.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, Ş.K.'nin telefonunda yapılan incelemede çektiği fotoğraf ve görüntüler bulundu.


Sorgusunda suçunu itiraf eden Ş.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Diyarbakır
#Telefon
#Asayiş

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