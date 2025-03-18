Narkotik köpekler yakaladı: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen B.A. E.K. B.A. G.K. M.G. ve E.A.K.'nin ikametlerinde narkotik maddeler arama köpekleri eşliğinde arama gerçekleştirildi. 6 adreste yapılan aramada 1 kilo 524 gram sentetik kannabinoid, 54.18 gram skunk, 107 adet sentetik ecza grubu hap, 68 gram uyuşturucu ham maddesi, 2 şişe sıvı ara kimyasal ele geçirildi.