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Narkotik köpekler yakaladı: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Narkotik köpekler yakaladı: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

20:1818/03/2025, Salı
IHA
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Narkotik köpekler yakaladı: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Narkotik köpekler yakaladı: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen B.A. E.K. B.A. G.K. M.G. ve E.A.K.'nin ikametlerinde narkotik maddeler arama köpekleri eşliğinde arama gerçekleştirildi. 6 adreste yapılan aramada 1 kilo 524 gram sentetik kannabinoid, 54.18 gram skunk, 107 adet sentetik ecza grubu hap, 68 gram uyuşturucu ham maddesi, 2 şişe sıvı ara kimyasal ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.




#Yalova
#Narkotik
#Uyuşturucuyla Mücadele

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