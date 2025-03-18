Özgür Özel İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesini hedef aldı: Kara bir leke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal eden İstanbul Üniversitesini hedef aldı. "Bu kararın bu şekilde alınmış olması İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir" diyen Özel, "İhtiyaç olursa MYK'yı toplayabiliriz" dedi.
Özel, Meclis'te yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin aldığı iptal kararını eleştirdi.
"Buradan bize motivasyon çıkar"
"Elbette biz bundan enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek, ondan kurtulmaya çalışıyor diye biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz. Ben 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük kararlılıkla, daha büyük coşkuyla, inadına pazar günü gelip Ekrem başkana sahip çıkmaya davet ediyorum. Bundan sonraki sürecin hukuki boyutu var şüphesiz. Artık bu bir idari karardır ve idari yargı yolu açıktır. İdari yargıda bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru karar vereceğini bekliyorum, umuyorum. Devamında hiç ümit etmem ama olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesinin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var."
"İşlem hukuki değil siyasi"
"İhtiyaç olursa MYK'yı toplayabiliriz"
"İmamoğlu ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmayacağının" sorulduğu Özel, iftar programlarının ardından bir görüşme yapacaklarını söyledi.
Özel, "Üniversitenin duyurusunda 28 kişiden bahsediliyor. Onlarla ilgili bilginiz var mı?" sorusunu, "Yok ama diğer 27 kişinin şöyle bir mağduriyeti var, okul arkadaşları, Cumhurbaşkanı'nı 4 kez yenip, 5'inci kez yeneceği için onların da diplomasını yaktılar. Onların da diplomalarının yok edilmesi, hiçe sayılması büyük haksızlıktır. Suçları neymiş? Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı ile aynı sınıfta okumak mı?" diye cevapladı.