Özgür Özel İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesini hedef aldı: Kara bir leke

"Elbette biz bundan enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek, ondan kurtulmaya çalışıyor diye biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz. Ben 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük kararlılıkla, daha büyük coşkuyla, inadına pazar günü gelip Ekrem başkana sahip çıkmaya davet ediyorum. Bundan sonraki sürecin hukuki boyutu var şüphesiz. Artık bu bir idari karardır ve idari yargı yolu açıktır. İdari yargıda bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru karar vereceğini bekliyorum, umuyorum. Devamında hiç ümit etmem ama olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesinin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var."