Ekrem İmamoğlu'nun diploması YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi. Gerekçeli kararda, diplomaların, YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Belgeler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığa da gönderilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının geçerliliğine ilişkin iddialar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı bilgisine yer verilmiş, ancak o dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı vurgulanmıştı.
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasına yönelik iddialar çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK’ten gelen resmi yazıları aldığını açıklamıştı. Üniversite yönetimi, sürecin titizlikle inceleneceğini ve elde edilen sonuçların ilgili kurumlarla birlikte kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi.
Belgeler YÖK ve savcılığa da gönderilecek.
"YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı..."
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca,
Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine;
Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine
Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#YÖK
#İstanbul Üniversitesi
#Ekrem İmamoğlu