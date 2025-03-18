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'Şaibeli diploma' soruşturmasında ifade veren İmamoğlu'nun tanığı da itiraf etti: Denklik yok

'Şaibeli diploma' soruşturmasında ifade veren İmamoğlu'nun tanığı da itiraf etti: Denklik yok

13:5418/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
IHA
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Özalp Tozan, İmamoğlu'nun kendisini listeye yazma sebebini, hazırlık okulundaki kadroyu kurmasından kaynaklandığını belirtti.
Özalp Tozan, İmamoğlu'nun kendisini listeye yazma sebebini, hazırlık okulundaki kadroyu kurmasından kaynaklandığını belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan, 'şüpheli' olarak ifade verdi. Tozan "Benim yöneticilik yaptığım dönemde üniversitenin Türkiye'de denkliği yok. Ekrem İmamoğlu'nu şahsen tanımıyorum. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır." dedi.

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde,
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversite olup nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum"
dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ‘şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.


"Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı"


Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan da 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, 1986 yılında Serhat Akpınar ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi'ni resmi anlamda kurduklarını söyleyerek,
"Üniversitenin kuruluşunda devlet desteği de oldu. Bizim çalıştığımız dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı. Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Öğrencilerimizin tanıması yeterliydi bizim için. Girne Amerikan Üniversitesi, Amerika'da ki üniversitenin şemsiyesi altında afiliye olarak kuruldu. Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'nin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesi rektörünün verdiği diplomadır"
dedi.

"Türkiye'de denkliği yok"


Şüpheli Tozan ifadesinin devamında,
"Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin diploma vermeyeceğini ama anlamalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmalarım ve üniversite tanıtımlarımın geneli bu şekildedir. Ekrem İmamoğlu'nun beni, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu benim kurmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kendisini şahsen tanımıyorum. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversitesi olması hasabiyle üniversiteler arası geçiş konusu denk olan kurumlar arasında yapılacağı üniversiteler tarafından bilinir.

"Ben bunu anlamlandıramıyorum"


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversite olup nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan kimseyi tanımıyorum ve hatırlamıyorum. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu"
ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.


Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.


Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.


Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.


Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.


İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.


Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.


#Ekrem İmamoğlu
#Diploma
#Girne

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