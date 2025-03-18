'Şaibeli diploma' soruşturmasında ifade veren İmamoğlu'nun tanığı da itiraf etti: Denklik yok

"Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin diploma vermeyeceğini ama anlamalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmalarım ve üniversite tanıtımlarımın geneli bu şekildedir. Ekrem İmamoğlu'nun beni, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu benim kurmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kendisini şahsen tanımıyorum. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversitesi olması hasabiyle üniversiteler arası geçiş konusu denk olan kurumlar arasında yapılacağı üniversiteler tarafından bilinir.