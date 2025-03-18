Ekrem İmamoğlu, bir seçim kararı alınması durumunda cumhurbaşkanı adayı olamayacak.
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi. CHP'nin ön seçime hazırladığı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı merak konusu oldu. Hukukçular, bugün itibarıyla İmamoğlu'nun aday olamayacağını kararın idari yargıya taşınacağını belirtti. Peki süreç ne getirir? İşte detaylar...
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi. Gerekçeli kararda, diplomaların, YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Belgeler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığa da gönderilecek.
Diploması iptal edilen İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?
İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyordu. Bilindiği gibi, lisans bölümlerinden mezuniyet, Türkiye'de cumhurbaşkanı olmanın şartlarından birisi.
Hukukçular, idari yargıda iptal davasının gündeme geleceğini ifade etti.
İmamoğlu, vekilleri aracılığıyla idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilecek. Ancak, bu davanın açılması 60 günlük yasal süreç içinde diplomayı geri getirmeyeceğinden, şu an bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, mevzuat gereği aday olması hukuken mümkün değildir.
Kısaca; şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi kararı alınsa, İmamoğlu aday olamaz.
Bireylerin hukuki statüsünde değişiklik meydana getirecek işlemler, usul ve yetki paralelliği ilkesi gereği değerlendiriliyor.
Lisans diploması olmadığı için cumhurbaşkanı seçilme şartlarını sağlayamayacaktır. İdari yargıda iptal davası açarak yürütmenin durdurulmasını talep edecektir.
Yürütmenin durdurulması kararının alınabilmesi için iki temel koşul bulunmaktadır:
Telafisi imkânsız zararların oluşması
İdari mahkeme bu iki koşulun sağlandığına kanaat getirirse yürütmeyi durduracaktır.
Yürütmenin durdurulması kararı çıkarsa, aday olmasına engel bir durum kalmayacaktır.
Karar idari mahkemeden dönmezse İmamoğlu askere alınabilir
İBB Başkanı'nın diplomasıyla ilgili merak edilen bir başka durum ise askerlik durumu.
Eğer, diploma kararı idari mahkeme tarafından da onaylanırsa Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını kullanarak bedelli askerlik yapması hakkında işlem başlatabilir. Bu da İmamoğlu'nun kışlaya dönüşünün yolunu açabilir.
İmamoğlu hakkındaki gerekçeli karar
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını, 1990 yılında üniversitenin İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle iptal ettiğini duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."
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