Meslek liselerine gösterilen ilgi sektörü sevindirdi

Mesleki ve teknik liselerde doluluk bu yıl rekor kırdı. Öğrencilerin ilgisi sektörü de mutlu etti. Türkiye genelinde okul sayısı 2 bin 414, öğrenci sayısı ise 1 milyon 68 bin 671’e yükselen meslek liseleri tercihin en çok arttığı okullar oldu. Meslek liseleri 2021 yılında yüzde 77 doluluk oranına sahipken 2022 yılında neredeyse tamamını doldurarak yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

ŞİMDİ SIRA İŞVERENLERDE

Meslek liselerine olan talep artışının ara ve ana eleman sorunun ortadan kaldırılması konusunda büyük önem taşıdığını vurgulayan MÜSİAD Ankara İl Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, “Genç işsizlerin oluşmasına engel olacak bir tercih yılı oldu. Meslek liselerindeki yeterliliğin de artırılması ile birlikte üretimde çok iyi noktalara gelebiliriz.” ifadelerini kullandı. Meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerin istihdam kaygısını akıllarına dahi getirmemelerini söyleyen OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da “Öğrenciler gerekeni yaptı ve meslek liselerini tercih etti. Artık sıra işverenler olarak onların istihdam edilmesi sırasında. OSTİM olarak birçok yeni alanda öğrenciler için yeni istihdam alanları oluşturacağız. Gençler yeter ki hevesli istekli ve alanında bilgili olsun” dedi.

YENİ SANAYİCİLER GELİYOR

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, ülke adına üretim yapmaları konusunda ailelerde böyle bir kanaatin oluşmasını herkes için olumlu bir durum olarak değerlendirdi. Gültekin, “Halk çocuğumuz memur olsun, masa başında otursun algısını bertaraf etmiştir. Girişimci bir nesil yetişecek meslek eğitimi almanın yanında. Kendi iş yerlerini açan yeni sanayicilere de birlikte şahit olacağız.

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Yeni üreticiler ve yeni girişimciler ile sektör canlanacak ve daha da ileriye taşınacak” diye konuştu.

GÜNDEM Meslek liseleri rekor kırdı