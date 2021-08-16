Gündem Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
EDİRNE

Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Edirne’nin Enez ilçesinde yakalandı. Yakalanan grubun içinde meslekten ihraç edilen hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerin olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
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İddialara göre, Edirne'nin Enez ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde aralarında meslekten ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerden oluşan 5 kişilik bir grubu yakaladı.

Yurt dışına çıkma hazırlığı yapıyorlardı

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü tekneye bindikleri sırada yakalandı
OYNAT 00:30
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü tekneye bindikleri sırada yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü ile organizatör oldukları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri tekneye bindikleri sırada yakaladı.

Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı.

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