Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Edirne’nin Enez ilçesinde yakalandı. Yakalanan grubun içinde meslekten ihraç edilen hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerin olduğu öğrenildi.
İddialara göre, Edirne'nin Enez ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde aralarında meslekten ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerden oluşan 5 kişilik bir grubu yakaladı.
Yurt dışına çıkma hazırlığı yapıyorlardı
Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.