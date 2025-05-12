Mesut Barzani'den PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk değerlendirme

Terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.





5-7 Mayıs tarihinde de kongresini gerçekleştiren ve alınan kararları bugün duyuran PKK'nın açıklaması sonrası, peş peşe değerlendirmeler geliyor.





Bu tarihi gelişmenin hem Türkiye'de hem de bölgede memnuniyetle karşılanmasının ardından Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'den de bir değerlendirme geldi.





"Mutluluk verici"





Barzani, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Barzani, "Türkiye'de tarafların barış ve çözüm süreci için olumlu tavır içinde olmaları ve çözüm doğrultusunda olumlu adım atmaları mutluluk vericidir." ifadelerini kullandı.





"Destekliyoruz"





PKK'nın bir dizi karar aldığını belirten Barzani, "Bu sürecin iyi bir netice vermesini, bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz. Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.











