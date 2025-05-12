Neçirvan Barzani'den fesih kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Rolü takdire şayan

Silah bırakma ve fesih kararı ardından mesaj yayımlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani konuya ilişkin açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabaları takdirle karşılanmaktayız” ifadelerine yer verdi.

"Bölge için tarihi bir adım"

"Bölge için tarihi bir adım"

“PKK’nin silahlı mücadeleyi bırakma ve Öcalan’ın çağrısına uyma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer veren Neçirvan Barzani, açıklamalarının devamında “Bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.