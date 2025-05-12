Neçirvan Barzani'den fesih kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Rolü takdire şayan

IKBY Başkanı Mesud Barzani, PKK'nın silah bırakma kararına dair yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece verdiği desteğe dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreci destekleyen yaklaşımını ve gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından terör örgütünün silah bırakma kararına ilişkin konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani Başkan Erdoğan’ın sürece katkısına vurgu yaptı.
Silah bırakma ve fesih kararı ardından mesaj yayımlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani konuya ilişkin açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabaları takdirle karşılanmaktayız” ifadelerine yer verdi.
"Bölge için tarihi bir adım"
“PKK’nin silahlı mücadeleyi bırakma ve Öcalan’ın çağrısına uyma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer veren Neçirvan Barzani, açıklamalarının devamında “Bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani mesajında "Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü yardım ve desteği sağlamaya devam etmeye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.