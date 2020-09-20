Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz yoğun bakımda değil

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyareti sonrası yaptığı açıklamada dün akşam sosyal medyada Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlardan ötürü duyduğu üzüntüyü belirten Albayrak, "İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım. Yazıktır, günahtır" dedi.

İHA

Albayrak, "Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Dün akşam için Allah korkusu olmayan bazı insanlar Mesut Bey ile ilgili hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptılar. Ama bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz için binlerce insan yollara döküldü. Rize’den otobüsler tutuldu, İstanbul’a doğru hareket etmek için beklediler" diye konuştu.

"Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin"

Basın mensuplarının Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi: