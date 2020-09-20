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POLİTİKA

Mesut Yılmaz yoğun bakımda mı? Abdurrahim Albayrak'tan Mesut Yılmaz açıklaması

Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz yoğun bakımda değil

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin" dedi. Albayrak, "Mesut Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur. Ben yalnızca kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Mesut Yılmaz (Foto: Arşiv)
Mesut Yılmaz (Foto: Arşiv)

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyareti sonrası yaptığı açıklamada dün akşam sosyal medyada Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlardan ötürü duyduğu üzüntüyü belirten Albayrak, "İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım. Yazıktır, günahtır" dedi.

İHA

Albayrak, "Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Dün akşam için Allah korkusu olmayan bazı insanlar Mesut Bey ile ilgili hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptılar. Ama bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz için binlerce insan yollara döküldü. Rize’den otobüsler tutuldu, İstanbul’a doğru hareket etmek için beklediler" diye konuştu.

"Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin"

Basın mensuplarının Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi:

  • "Mesut Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır. İnsanların dualarını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, hepimiz dua edelim. Yüce Allah’tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur. Ben yalnızca kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam bazı insanların yaptığı paylaşımları, kendi sosyal medya hesabımda yaptığım açıklama ile yalanladım. İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım, herkesin çoluğu çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabahladık. Yazıktır, günahtır. Aileyi ve sevenlerini biraz düşünmek lazım. Her şeyden önce de insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır diye düşünüyorum."
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