Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mete Yarar Pençe-Kilit operasyonu önce Garanın sonra da Kandilin kilidini açacak
POLİTİKA

Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu önce Gara'nın sonra da Kandil'in kilidini açacak

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarar, "Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacaktır. Gara'nın kilidi de otomatik olarak Kandil'in kilidini açacaktır." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu önce Garanın sonra da Kandilin kilidini açacak
Mete Yarar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu hakkında konuşan Yarar, "Metina, Zap, Basyan bölgelerinde terör örgütlerinin yuvalandığı alanlara geçmişteki operasyonlardan farklı olarak değişik bir tarzda harekat düzenlendi." diyen Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunlukla güçler birbirlerini destekleyecek şekilde ve bir tepeyi alıp diğer tepeye sıçramalarla ilerleyecek şekilde icra edilirken, dün akşamki operasyonda neredeyse bir ucu Metina'da bir ucu Zap'ta diğeri de Gara'nın hemen üzerindeki yere üç farklı büyük hava harekatı icra edildi."

"OPERASYON KANDİL'İN KİLİDİNİ AÇACAK"

"Aralarındaki kesitler çok büyük, boşluklar çok büyük. Ve bu alanın tamamen temizlenesiyle ilgili geniş bir harekatın başlayacağının işaretidir." açıklamasında bulunan Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacaktır. Gara'nın kilidi de otomatik olarak Kandil'in kilidini açacaktır. Belki 'Pençe-Kilit' denmesinin amacı da budur. "

Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu Kandil'in kilidini açacaktır
OYNAT 03:34
Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu Kandil'in kilidini açacaktır
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Üç farklı büyük hava hücum harekatı icra edildiğini söyleyen Yarar, geniş bir harekatın başlayacağını belirterek, 'Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacak, Gara da Kandil'in kilidini açacaktır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması: BM'nin 51'inci maddesine dayanarak yapıyoruz
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması: BM'nin 51'inci maddesine dayanarak yapıyoruz

O doğduğu gün gibi masumdu

O doğduğu gün gibi masumdu
Üç puan Galatasarayın

Üç puan Galatasaray'ın

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u iki golle mağlup etti.
Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu önce Garanın sonra da Kandilin kilidini açacak

​Erdoğan: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.