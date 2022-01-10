TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu.

Olayın değerlendirilirken HDP seçmeni üzerinden konuşulmasının yanlış olduğunu belirten Yarar, "Bir örgüt var bu ülkenin insanlarını katlediyor. Ve bu ülke diyor ki 'Ben bu ülkedeki anayasal düzeni yıkıp bu ülkenin topraklarını alacağım' diyor. Olaya bakış açımıza baktığımızda bunların bir seçmeni, kitlesi var diye bakıyoruz. Neden bunu A partisi, B partisi üzerinden değerlendiriyoruz. Bunun ne AK Parti'si ne CHP'si var. Ortada hukuk dışı bir şey var." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:03 Mete Yarar'dan HDP vekilinin teröristle fotoğraflarına 'gönül ilişkisi' diyenlere sert tepki: Siz mevzuyu anlamadınız galiba Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öldürülen bir teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuşan Yarar, bunu 'Ne olacak bir gönül ilişkisi' diye nitelendirenlere sert sözlerle tepki gösterdi. 'Siz mevzuyu anlamadınız galiba' diyen Yarar, 'Aşık olmuşlar sonra aynı kıyafetleri giymişler. Sonra sözde karargahın altına inmişler.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"SİZ MEVZUYU ANLAMADINIZ GALİBA"

Bazı kesimlerin 'Ne olacak bir gönül ilişkisi' şeklinde yorumlar yaptığına dikkat çeken Yarar, "Siz mevzuyu anlamadınız galiba. Mevzu birisiyle birisinin yaşadığı ilişki değil. Bunu konuşmuyoruz. Mesela ABD Meclisinde DEAŞ'lı birine aşık olan bir senatörün fotoğrafları çıktığında ABD'liler 'Bunlar insani konular birbirlerine aşık olmuşlar' mı diyecekler." diye konuştu.

"AŞIK OLMUŞLAR SONRA SÖZDE KARARGAHIN ALTINA İNMİŞLER"

Yarar, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşık olmuşlar sonra aynı kıyafetleri giymişler. Sonra sözde karargahın altına inmişler. Orada da çok rahat fotoğraf çektirebilmişler. Bu arada silahla çektiriyorlar. Asker ziyaretine gelir gibi... Askerde bile ziyarete gittiğinde tüfekle gelen asker yoktur."

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