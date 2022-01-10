Gündem Mete Yarardan HDP vekilinin teröristle fotoğraflarına gönül ilişkisi diyenlere sert tepki Siz mevzuyu anlamadınız galiba
POLİTİKA

Mete Yarar'dan HDP vekilinin teröristle fotoğraflarına 'gönül ilişkisi' diyenlere sert tepki: Siz mevzuyu anlamadınız galiba

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öldürülen bir teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuşan Yarar, bunu 'Ne olacak bir gönül ilişkisi' diye nitelendirenlere sert sözlerle tepki gösterdi. "Siz mevzuyu anlamadınız galiba" diyen Yarar, "Aşık olmuşlar sonra aynı kıyafetleri giymişler. Sonra sözde karargahın altına inmişler." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Yarardan HDP vekilinin teröristle fotoğraflarına gönül ilişkisi diyenlere sert tepki: Siz mevzuyu anlamadınız galiba
​Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu.

Olayın değerlendirilirken HDP seçmeni üzerinden konuşulmasının yanlış olduğunu belirten Yarar, "Bir örgüt var bu ülkenin insanlarını katlediyor. Ve bu ülke diyor ki 'Ben bu ülkedeki anayasal düzeni yıkıp bu ülkenin topraklarını alacağım' diyor. Olaya bakış açımıza baktığımızda bunların bir seçmeni, kitlesi var diye bakıyoruz. Neden bunu A partisi, B partisi üzerinden değerlendiriyoruz. Bunun ne AK Parti'si ne CHP'si var. Ortada hukuk dışı bir şey var." ifadelerini kullandı.

Mete Yarar'dan HDP vekilinin teröristle fotoğraflarına 'gönül ilişkisi' diyenlere sert tepki: Siz mevzuyu anlamadınız galiba
OYNAT 02:03
Mete Yarar'dan HDP vekilinin teröristle fotoğraflarına 'gönül ilişkisi' diyenlere sert tepki: Siz mevzuyu anlamadınız galiba
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öldürülen bir teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuşan Yarar, bunu 'Ne olacak bir gönül ilişkisi' diye nitelendirenlere sert sözlerle tepki gösterdi. 'Siz mevzuyu anlamadınız galiba' diyen Yarar, 'Aşık olmuşlar sonra aynı kıyafetleri giymişler. Sonra sözde karargahın altına inmişler.' ifadelerini kullandı.

"SİZ MEVZUYU ANLAMADINIZ GALİBA"

Bazı kesimlerin 'Ne olacak bir gönül ilişkisi' şeklinde yorumlar yaptığına dikkat çeken Yarar, "Siz mevzuyu anlamadınız galiba. Mevzu birisiyle birisinin yaşadığı ilişki değil. Bunu konuşmuyoruz. Mesela ABD Meclisinde DEAŞ'lı birine aşık olan bir senatörün fotoğrafları çıktığında ABD'liler 'Bunlar insani konular birbirlerine aşık olmuşlar' mı diyecekler." diye konuştu.

"AŞIK OLMUŞLAR SONRA SÖZDE KARARGAHIN ALTINA İNMİŞLER"

Yarar, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşık olmuşlar sonra aynı kıyafetleri giymişler. Sonra sözde karargahın altına inmişler. Orada da çok rahat fotoğraf çektirebilmişler. Bu arada silahla çektiriyorlar. Asker ziyaretine gelir gibi... Askerde bile ziyarete gittiğinde tüfekle gelen asker yoktur."

Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı
GÜNDEM
Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı

Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
GÜNDEM
Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır
GÜNDEM
Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır
İstifa sesleri altında bir kayıp daha

'İstifa' sesleri altında bir kayıp daha

Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a mağlup oldu.
Gol sevinci Kadıköyü karıştırdı

Gol sevinci Kadıköy'ü karıştırdı

​Eski Galatasaraylı, Fenerbahçe'ye attığı golle gündem oldu.
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğluna tazminat davası: İddialarının tamamı baştan sona yalan

​Türkiye'nin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Aşı olmayana<br> ruhsat yok

Aşı olmayana
ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.

Ömer Çelik: Meclis böyle bir lekeyi kabul edemez.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

​Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle 250 bin TL istedi.

67 yıldır kırmızı giyiyor.
Dört yılda tasarlandı

Dört yılda tasarlandı

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yoluna gün sayıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.