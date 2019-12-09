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KONYA

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 23 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya’nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli 5
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
  • Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 13
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli 0
  • Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 8

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