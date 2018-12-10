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KOCAELİ

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki sağanak şeklindeki yağışlar bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttıracak. Meteoroloji 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış düşeceğini açıkladı.

AA
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı illerde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kocaeli ve Sakarya için uyarı

Kocaeli ve Sakarya'da 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kentlerde halen etkili olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bilgisi verildi.

  • Yağışların yer yer kuvvetli olacağına da dikkati çekilen açıklamada "24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji açıklamasında, buzlanma, don ve kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde görülecek kar yağışının neden olabileceği, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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