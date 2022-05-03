Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Beş günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(3 – 9 Mayıs 2022) Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Üç büyük ilde Ramazan Bayramı boyunca hava durumu:

Ankara: 4 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,

İstanbul: Bayramın ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,

İzmir: Bayramın 2. ve 3. günleri parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında.