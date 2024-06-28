Meteoroloji verileri paylaştı: Yurt genelinde mayısta sıcaklık düştü yağışlar arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcaklık ve yağış raporları ve meteorolojik kuraklık haritalarına göre sıcaklığın normaline göre düştüğü, yağışların arttığı ve kuraklık haritasında da Türkiye'de son yılların en yeşil görüntüsü oluştu. Raporlara göre, mayıs ayında sıcaklık Kırklareli, Antakya, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandı. Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa ve Ceylanpınar çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşen sıcaklıklar, 1991- 2020 normalleri mayıs ayları ortalama sıcaklığı 17,1 derece iken, bu mayıs ayı sıcaklığı ise 16,9 dereceyle normallerinin 0,2 derece altında gerçekleşti. Bu mayıs ayında ekstrem sıcaklıklar, en düşük sıcaklık eksi 2,9 dereceyle Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 dereceyle Ceylanpınar'da tespit edildi.

YAĞIŞLAR YÜZDE 33 ARTTI

2024 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış raporuna göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışı normalinin ve geçen yıl mayıs ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayı yağışı 70,3 mm, mayıs ayı normali (1991-2020) 52,7 mm, geçen yıl mayıs ayı yağışı 66,8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 ve geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 5 artış meydana geldi.

Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalinin 2 katı artış gösterirken, Kıyı Ege, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mardin, Mersin ve Antalya çevrelerinde yüzde 40 azalma görüldü. Muğla'nın güneyinde ise yüzde 80'in üzerinde yağış azalması gerçekleşti. Bölge genelinde Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler normalinin üzerinde yağış aldı, en fazla artış gösteren bölge yüzde 49 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.

5 İLDE SON 64 YILIN YAĞIŞ REKORU

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 165,4 mm ile Rize'de görüldü. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti. Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 12,5 yağışlı gün yaşandı. Meteorolojik kuraklık haritalarına bakıldığında ise son yıllarda yurdun birçok bölgesinde etkili olan olağanüstü ve şiddetli kuraklık tehdidinin mayıs ayı haritasında Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Aydın, Muğla, Kaş ve Alanya çevrelerinde etkili olduğu, yurdun büyük bölümünde de normal ve üzeri risk olmadığı görüldü.



