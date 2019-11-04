Gündem Meteorolojiden 8 ile yağış uyarısı yapıldı
ANTALYA

Meteorolojiden 8 ile yağış uyarısı! Edirne, Kırklareli, Antalya, Muğla, Tekirdağ hava durumu

Meteorolojiden 8 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Ülkelerine göndereceğiz

Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj.
400 bin TLlik evini 100 bin lira gösterene 2 bin 250 TL ceza!

400 bin TL'lik evini 100 bin lira gösterene 2 bin 250 TL ceza!
Irak bayrağı astılar

Irak bayrağı astılar

Protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

​Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 8,55'e geriledi.
İmamoğlu'nun yakın<br>korumaları silah çekip darp etti

İmamoğlu'nun yakın
korumaları silah çekip darp etti

Sürücüyü takip edip ailesinin yanında saldırdılar.
BES'te devlet<br>katkısı artıyor

BES'te devlet
katkısı artıyor

Sistemden çıkmadan nakit çekilebilecek.

'Bizim çocuklar' <br>Avrupa'yı salladı

'Bizim çocuklar'
Avrupa'yı salladı

​Milli oyuncular performanslarıyla büyük alkış aldı.
TSK ve MİT'ten<br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

PKK'nın sözde 'Metina sorumlusu' etkisiz hale getirildi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

8 ile yağış uyarısı

8 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İstanbul'da<br> ıspanak tehlikesi

İstanbul'da
ıspanak tehlikesi

​Esenyurt'ta başlayan zehirlenme yayılmaya başladı.
Irak'taki <br>eylemlerin simgesi: Türk restoranı

Irak'taki
eylemlerin simgesi: Türk restoranı

Metruk bina 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların kalesi oldu.
HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Kızıltepe Belediyesine ilçe kaymakamı bakacak.
Irkçılığa isyan etti

Irkçılığa isyan etti

İtalya'da ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu.
Yunanistan'daki<br> kamplar utanç verici

Yunanistan'daki
kamplar utanç verici

​Türkiye'deki mülteci kamplarını gören Yunanlı gazeteciden ülkesine sert sözler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.