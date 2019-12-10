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ANTALYA

Meteoroloji'den Antalya için ilk kez 'kırmızı' uyarı! Antalya hava durumu

Meteoroloji Antalya'da yarın aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu

Meteoroloji'den Antalya'da yarın aşırı yağış beklendiğini belirtilerek ilk kez 'kırmızı' uyarı yapıldı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, kentte bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceğinin ve perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden Antalya'ya aşırı yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Antalya'ya aşırı yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu uyarıda, "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" denildi.

Ayrıca meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

5 günlük Antalya hava durumu için tıklayınız

Renk kodlarıyla meteorolojik uyarı dönemi
TEKNOLOJİ
Renk kodlarıyla meteorolojik uyarı dönemi

İkinci uyarı kıyı kesimlere

Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise, "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

5 günlük Muğla hava durumu

5 günlük Aydın hava durumu

Fırtına uyarısı

Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda, fırtına uyarısı yaptı.

Bu uyarıda ise, "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın(Çarşamba) Öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.
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