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SİVAS

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca yarın sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

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