Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.
Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği vurgulandı. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi.