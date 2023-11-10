Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.