Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















FOTOĞRAF 34 Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası’nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Günlerdir süren çalışmanın daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

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