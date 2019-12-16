Gündem Meteorolojiden herkesi şaşırtan hava durumu raporu Aralıkta ikinci bahar
İSTANBUL

Meteoroloji'den herkesi şaşırtan hava durumu raporu: Aralık'ta ikinci bahar

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmine göre yurt genelinde sıcaklıklar yükselirken öğle saatlerinden itibaren yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

  • Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

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