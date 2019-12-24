Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 18

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 18 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Parçalı ve çok bulutlu 20 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Parçalı ve çok bulutlu 5 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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