Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

GÜNDEM İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak

İl il hava durumu tahminleri





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

Az bulutlu ve açık 33 İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

Az bulutlu ve açık 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Az bulutlu ve açık 36 Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 36

Az bulutlu ve açık 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Az bulutlu ve açık 34 Samsun: Parçalı bulutlu 29

Parçalı bulutlu 29 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

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