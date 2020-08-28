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ERZURUM

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, istanbul hava durumu

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizde il il hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak
GÜNDEM
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak

İl il hava durumu tahminleri


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 33
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 36
  • Bursa: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Az bulutlu ve açık 36
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 34
  • Samsun: Parçalı bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Tüm illerde hava durumu için tıklayınız

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