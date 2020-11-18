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Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Ardahan hava durumu

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Meteorolojinin 19 Kasım için hava durumu tahmin haritası.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay'ın iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

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