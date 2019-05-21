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Gündem Meteorolojiden sağanak ve lodos uyarısı
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İSTANBUL

21 Mayıs Meteoroloji hava durumu raporu - ​Meteoroloji'den kuzey ve doğu için sağanak, iç bölgeler için lodos uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yağışlardan dolayı sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı. Ayrıca İç Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ise kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın İç Ege ve İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 26°C

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Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 4°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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