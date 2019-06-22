Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor...

ANKARA: 30, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 32, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 31, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ADANA: 31, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 30, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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TRABZON: 28, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 37, Parçalı bulutlu.