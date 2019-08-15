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İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sondeğerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı,Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniyeçevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu,Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutluve açık geçmesi bekleniyor.

  • Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 dereceüzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneşçarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özelliklekronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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