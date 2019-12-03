Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Yağmur ve kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Balıkesir, Manisa, Denizli ve Burdur çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Ordu çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur, Kütahya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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