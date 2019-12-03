Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı Yağmur ve kar uyarısı yapıldı
İSTANBUL

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı: Çanakkale, İzmir, Manisa, Bursa, Denizli, Ordu hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Yağmur ve kar uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden yeni yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yeni yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Balıkesir, Manisa, Denizli ve Burdur çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Ordu çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur, Kütahya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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