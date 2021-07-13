Metina Bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EGfAsl7cES
Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.