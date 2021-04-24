Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonda havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların biri inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken son dakika gelişmesi yaşandı.
Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ile uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi.
Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.