Gündem Metruk binada yandı Hasa tespitinde erkek cesedi bulundu
ADANA

Metruk binada yandı: Hasa tespitinde erkek cesedi bulundu

Adana'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana'da gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
FOTOĞRAF 14
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Yangın, gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı.
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Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
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Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti.
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Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.
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Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti.
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Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
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Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu.

Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti. Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gece yarısı çıkan yangında üç ev küle döndü
GÜNDEM
Gece yarısı çıkan yangında üç ev küle döndü

Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Odun sobası alev alında ev küle döndü
GÜNDEM
Odun sobası alev alında ev küle döndü

Kümes hayvanlarını ısıtmak isterken kıvılcımlar evi yaktı
FOTOĞRAF 5
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Adem Topal'a ait evin çatı kısmında yangın çıktı.
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Yangının çatı katında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı ortaya çıktı.
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Daire sakinleri ve komşular çatının bir anda alevlere teslim olduğunu görünce kendi imkanları ile yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
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Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Kardeşi Adem Topal ile aynı binada oturan İsmail Topal, çatıda kömür sobası yaktıklarını ve çıkan kıvılcımların bir anda tüm çatıyı sardığını belirterek, “Yangını söndürmek için yoğun çaba harcadık. Hayvanların ısınması için soba yakıyorduk. Yangını söndüremeyince çatıda bulunan tüm kümes hayvanlarımız yanarak telef oldu. Çok çalıştık ancak yangını söndürmekte başarılı olamadık. Çatıda tavuklar vardı hepsi yandı. Eşyalarımız vardı hepsi yandı. Mağdur olduk. Çok üzgünüz diye konuştu.
Kümes hayvanlarını ısıtmak isterken kıvılcımlar evi yaktı
Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında çok sayıda kümes hayvanı telef olurken, ev kullanılamaz hale geldi.


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