Mevlana ve Şems'in yolculuğu Mihrimah sosyal medya çizgi serisi oldu

Konya’nın manevi mimarlarından olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ile Şems-i Tebrizi’nin yolculuklarını ve kıymetli menkıbelerini konu alan “Mihrimah” projesi Karatay Belediyesi’nin destekleri ile lansmanını gerçekleştirdi.
Konya’da ve Türkiye’de bir ilke imza atılan projede Mevlana’nın ve Şems’in hikmetli menkıbeleri illüstrasyon çizimler ile hikayeleştirilecek.
Bir ev;
Telaş ve heyecan.
Bir doğum;
Müjdecisi olacak, bu kutlu yolculuğun.
İşte o an; kalpleri aralayacak kapının ilk sesi,
Muhammed Celaleddin Rumi...#Mihrimah | 1. Bölüm pic.twitter.com/9XqlpXqKq4
Bir ev;
18 Kasım 2019’da başlayan dizi 17 Aralık 2019’da yani 746. Vuslatın Şeb-i Arus’unda son bulacak.
Konyamızın ve Karatayımızın en büyük değerleri olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ile Şems-i Tebrizi’yi farklı bir bakış açısıyla 18 Kasım’dan itibaren sizlerle buluşturmak istedik.
Şimdiden keyifli seyirler 😊 @mihrimahkaratay pic.twitter.com/4Mqyznf2nS.
Konyamızın ve Karatayımızın en büyük değerleri olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ile Şems-i Tebrizi’yi farklı bir bakış açısıyla 18 Kasım’dan itibaren sizlerle buluşturmak istedik.