Mevlana ve Şems'in yolculuğu Mihrimah sosyal medya çizgi serisi oldu

Konya’nın manevi mimarlarından olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ile Şems-i Tebrizi’nin yolculuklarını ve kıymetli menkıbelerini konu alan “Mihrimah” projesi Karatay Belediyesi’nin destekleri ile lansmanını gerçekleştirdi.

Konya’da ve Türkiye’de bir ilke imza atılan projede Mevlana’nın ve Şems’in hikmetli menkıbeleri illüstrasyon çizimler ile hikayeleştirilecek.

Bir ev;

Telaş ve heyecan.



Bir doğum;

Müjdecisi olacak, bu kutlu yolculuğun.



İşte o an; kalpleri aralayacak kapının ilk sesi,



Muhammed Celaleddin Rumi...#Mihrimah | 1. Bölüm pic.twitter.com/9XqlpXqKq4 — Mihrimah Karatay (@MihrimahKaratay) November 18, 2019

18 Kasım 2019’da başlayan dizi 17 Aralık 2019’da yani 746. Vuslatın Şeb-i Arus’unda son bulacak.