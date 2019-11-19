Hayat Mevlana ve Şemsin yolculuğu Mihrimah sosyal medya çizgi serisi oldu
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Mevlana ve Şems'in yolculuğu Mihrimah sosyal medya çizgi serisi oldu

Konya’nın manevi mimarlarından olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ile Şems-i Tebrizi’nin yolculuklarını konu alan ve Mihrimah adı verilen Türkiye’nin ilk sosyal medya çizgi serisi izleyicisi ile buluştu. Mevlana’nın ve Şems’in hikmetli menkıbeleri illüstrasyon çizimler ile hikayeleştirilen dizi 17 Aralık 2019’da yani 746. Vuslatın Şeb-i Arus’unda son bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çizgi dizi 746. Vuslatın Şeb-i Arus’unda son bulacak.
Çizgi dizi 746. Vuslatın Şeb-i Arus’unda son bulacak.

Konya’nın manevi mimarlarından olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ile Şems-i Tebrizi’nin yolculuklarını ve kıymetli menkıbelerini konu alan “Mihrimah” projesi Karatay Belediyesi’nin destekleri ile lansmanını gerçekleştirdi.

Konya’da ve Türkiye’de bir ilke imza atılan projede Mevlana’nın ve Şems’in hikmetli menkıbeleri illüstrasyon çizimler ile hikayeleştirilecek.

18 Kasım 2019’da başlayan dizi 17 Aralık 2019’da yani 746. Vuslatın Şeb-i Arus’unda son bulacak.
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