Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin TRT Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

Çavuşoğlu, "Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu.Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız" dedi.

DÜNYA Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu

OYNAT 00:46 Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu: Mevzinin vurulma anı böyle görüntülendi Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmen şehit oldu. Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait bir mevziye gerçekleştirilen saldırının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

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"UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık"

Çavuşoğlu, "(Ayasofya Camii ibadete açıldı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değil miydi? Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. Atacağımız adımlar konusunda UNESCO'yu bilgilendireceğiz" açıklamasında bulundu.