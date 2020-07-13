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POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma) Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. Çavuşoğlu, "(Ayasofya Camisi kararı) Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin TRT Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

Çavuşoğlu, "Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu.Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız" dedi.

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"UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık"

Çavuşoğlu, "(Ayasofya Camii ibadete açıldı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değil miydi? Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. Atacağımız adımlar konusunda UNESCO'yu bilgilendireceğiz" açıklamasında bulundu.

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