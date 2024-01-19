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MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı: Finike ve Dikili adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

17:36 - 19/01/2024 Cuma
DHA
Arşiv
Arşiv

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu.








#MHP
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#Seçim
21 saat önce
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AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı 2024 belli oldu